Скин (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Биографический фильм на основе реальных событий, экранизирующий историю Брайона Уиднера по прозвищу «Питбуль». Фильм «Скин» смотреть онлайн можно на сервисе Wink.
После того как в родном городе Брайона происходит поджог мечети, молодой человек ощущает потребность покинуть нацистское движение. Он женится на местной девушке и начинает работать вместе с нелегалами из самых разных стран, которые пытаются поверить в его решение отойти от расистской идеологии. Это не так-то просто: все лицо и тело Брайона покрыто нацистскими татуировками. Бывшие товарищи преследуют его, угрожая безопасности его семьи, и Брайон принимает решение обратиться за помощью к ФБР и политическому активисту для защиты. Ему придется измениться не только внутренне, но и внешне, чтобы начать новую жизнь…
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Джейми
Белл
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- Актёр
Дэниэл
Хеншэлл
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актриса
Луиза
Краузе
- Актриса
Зои
Маргарет Коллетти
- Актриса
Кайли
Роджерс
- КГАктриса
Колби
Ганнетт
- Актёр
Майк
Колтер
- Актриса
Вера
Фармига
- МАПродюсер
Мерьям
Альрашид
- ЗТПродюсер
Закари
Тай Брайан
- ИГАктёр дубляжа
Иван
Гришенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- Композитор
Дэн
Ромер