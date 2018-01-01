Скин (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Биографический фильм на основе реальных событий, экранизирующий историю Брайона Уиднера по прозвищу «Питбуль». Фильм «Скин» смотреть онлайн можно на сервисе Wink.



После того как в родном городе Брайона происходит поджог мечети, молодой человек ощущает потребность покинуть нацистское движение. Он женится на местной девушке и начинает работать вместе с нелегалами из самых разных стран, которые пытаются поверить в его решение отойти от расистской идеологии. Это не так-то просто: все лицо и тело Брайона покрыто нацистскими татуировками. Бывшие товарищи преследуют его, угрожая безопасности его семьи, и Брайон принимает решение обратиться за помощью к ФБР и политическому активисту для защиты. Ему придется измениться не только внутренне, но и внешне, чтобы начать новую жизнь…



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