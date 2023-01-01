Биография

Дэн Ромер — американский композитор, музыкальный продюсер, автор песен и мультиинструменталист. Родился в Нью-Йорке 19 мая 1983 года. Ромер изучал музыкальный продакшн в Перчейз-колледже в Нью-Йорке, после чего переехал в Лос-Анджелес, чтобы строить профессиональную карьеру. В 2002 году он стал солистом и гитаристом группы Fire Flies. Музыкант основал две продюсерские студии и стал соавтором хитов таких артистов, как Jukebox The Ghost и April Smith. Первым композиторским опытом в кино Дэна Ромера стала короткометражка «Смерть Тинману». В 2012 году он написал саундтрек к номинированной на «Оскар» драме «Звери дикого Юга», а в 2015 году — к военному фильму «Безродные звери», который номинировался на венецианского «Золотого льва». Также Дэн известен как композитор сериалов «Хороший доктор», «Маньяк» и «Станция одиннадцать».