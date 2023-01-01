Чужак (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

У единственного подозреваемого в убийстве оказывается железное алиби. Интригующий триллер от создателей «Озарка» по одноименному бестселлеру Стивена Кинга.



Школьного учителя и тренера бейсбольной команды Терри Мейтленда обвиняют в изнасиловании и убийстве одного из своих учеников. Все доказательства против мужчины кажутся убедительными: образцы ДНК, записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания. Однако Терри имеет неопровержимое алиби — в момент убийства он находился на конференции в девяноста километрах от города. Полиция заходит в тупик, когда выясняетс�я, что аналогичные преступления происходили и в других штатах. Тогда за дело берется частный детектив Холли Гибни, которая начинает подозревать, что здесь может быть замешано сверхъестественное.



Сможет ли Холли найти виновников ужасных преступлений, узнаете в мрачном триллере «Чужак». Сериал онлайн смотреть 2020 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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