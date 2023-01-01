Чужак (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Чужак
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
У единственного подозреваемого в убийстве оказывается железное алиби. Интригующий триллер от создателей «Озарка» по одноименному бестселлеру Стивена Кинга.
Школьного учителя и тренера бейсбольной команды Терри Мейтленда обвиняют в изнасиловании и убийстве одного из своих учеников. Все доказательства против мужчины кажутся убедительными: образцы ДНК, записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания. Однако Терри имеет неопровержимое алиби — в момент убийства он находился на конференции в девяноста километрах от города. Полиция заходит в тупик, когда выясняетс�я, что аналогичные преступления происходили и в других штатах. Тогда за дело берется частный детектив Холли Гибни, которая начинает подозревать, что здесь может быть замешано сверхъестественное.
Сможет ли Холли найти виновников ужасных преступлений, узнаете в мрачном триллере «Чужак». Сериал онлайн смотреть 2020 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Криминал, Зарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Режиссёр
Джейсон
Бейтман
- ДДРежиссёр
Джастин
Диллард
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ММАктёр
Марк
Менчака
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- ДСАктёр
Дерек
Сесил
- Сценарист
Стивен
Кинг
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- ТМПродюсер
Тристан
Мэтьюз
- ДМХудожник
Джефф
Манн
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ИМОператор
Игорь
Мартинович
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс