Биография

Джейсон Бейтман – киноактер и телеведущий Америки. Получил много премий за работу в кино, одна из них – «Эмми». Родился актер Джейсон Бейтман в 1969 году в г. Рай. Долго жить там ему не пришлось. Следующий дом был в Солт-Лейк-Сити, они попали туда, когда Джейсон был еще маленьким. В семье было двое детей, и оба выбрали актерский путь, возможно, причиной послужило то, что отец занимался режиссурой. Первое образование Бейтман получил в школе Пацифик Хиллз. Но учебное заведение он так и не окончил. В 2001 году звезда кино женился на Аманде Анка. В браке родились две прекрасные девочки Франческа и Мэпл. Свою деятельность как актера Джейсон Бейтман начал еще в 80-е и 90-е годы. С его участием вышли картины под названиями «Серебряные ложки», «Ваш ход», «Семья Хоган». Однако это не сделало его знаменитым. Первую популярность Джейсон приобрел в 2003 году. Тогда вышел сериал под названием «Задержка в развитии», актер Джейсон Бейтман сыграл там роль Майкла Блута. За это он был удостоен награды – «Золотой Глобус». Популярность набирали и другие фильмы, в которых снимался талантливый артист. Это такие картины, как «Лига справедливости», «Эффект Джейка». За последние годы Джейсон снялся в фильмах под названиями «Ночные игры», «Чужак». Актер продолжает занимать активную позицию в мире кино и полностью отдается работе