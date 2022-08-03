Большая игра
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Большая игра

Большая игра (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.72009, State of Play
Триллер, Криминал121 мин18+
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О фильме

Американский журналист МакКэффри расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза, давнего друга МакКэффри. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочают миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая игра»