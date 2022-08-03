Большая игра (фильм, 2009) смотреть онлайн

Американский журналист МакКэффри расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза, давнего друга МакКэффри. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочают миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние.

