Большая игра (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.72009, State of Play
Триллер, Криминал121 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Американский журналист МакКэффри расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза, давнего друга МакКэффри. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочают миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Макдональд
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- МБАктёр
Майкл
Беррессе
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- ДМАктёр
Джош
Мостел
- ММСценарист
Мэттью
Майкл Карнахан
- Сценарист
Тони
Гилрой
- Сценарист
Билли
Рэй
- ПЭСценарист
Пол
Эбботт
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хауптман
- ПЭПродюсер
Пол
Эбботт
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- АШХудожник
Адам
Штокхаузен
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- РПОператор
Родриго
Прието
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес