Биография

Кевин Макдональд — шотландский киноактер, режиссер, оператор, кинопродюсер. Родился в Глазго в 1967 году. Среднее образование получил, живя в интернате в отрыве от семьи. Карьеру кинопродюсера и режиссера начал с конца 90-х годов. Режиссерский дебют был в 1995 году — сценарий к фильму «Становление англичанина». В 1997 году впервые выступил продюсером на телевидении и в фильме «Перестрелка в Суонси». Фильмы Кевина Макдональда с определенной героической направленностью поднимают самые острые вопросы западного мира. Терроризм, войны, покорение дальних уголков Земли и исторические ленты. Наиболее известны российским зрителям фильмы «Боб Марли», «Большая игра», «Последний король Шотландии». В мире известен еще одним масштабным кинопроектом: «Жизнь за один день» 2011 года. Является режиссером 27 картин, продюсером 12 проектов, автором 4 сценариев. Снялся в кино лишь единожды: с 1992 года играет в продолжительном документальном сериале «Первый взгляд» о людях киноискусства. Продолжает сниматься до сего времени.