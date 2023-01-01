Биография

Сценарист из США Тони Гилрой родился в Нью-Йорке 11 сентября 1956 года. Родители будущего актера и сценариста были из творческой интеллигенции, поэтому мальчику была уготована та же стезя. Творческий путь кинодеятеля начался с работы режиссером над фильмом 1992 года «НВО: Первый взгляд». В нем молодой сценарист дебютировал и как актер. Фильмы Тони Гилроя кажутся совершенно разными, но драматический сюжет, акцент на человеке и его характере роднит эти ленты. Первый фильм 1992 года «Золотой лед» сразу принес автору сценария мировую известность. Последующие фильмы стали для кинодеятеля пробами в различных жанрах от боевика до комедии, но серия фильмов о Джеймсе Борне стала триумфом работы Тони Гилроя. Российскому зрителю известны несколько картин сценариста: «Большая игра», «Армагеддон», «Адвокат дьявола», «Точка невозврата». В это же время Гилрой сыграл еще в двух фильмах и режиссировал несколько лент.