Точка невозврата (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Джон Хэмм и Розамунд Пайк в шпионском триллере о бывшем дипломате, который возвращается в Бейрут, чтобы спасти товарища — от режиссера «Машиниста» и «Обители проклятых» и сценариста франшизы о Джейсоне Борне. Мэйсон Скайлз был успешным американским дипломатом в Ливане, пока террористы не убили его жену. После он вернулся в Бостон, стал посредником в трудовых конфликтах и пристрастился к алкоголю. Однажды на него выходит старый знакомый, который обещает баснословный гонорар, если Скайлз согласится вернуться в Бейрут. Формальная причина — лекции в университете, но на деле его миссия — спасти своего когда-то лучшего друга, агента ЦРУ Кайла Райли. Он попал в плен к людям, с которыми Скайлз был когда-то прочно связан.
Точка невозврата смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Шей
Уигэм
- ЛПАктёр
Ларри
Пайн
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ИЧАктёр
Идир
Чендер
- БЭАктёр
Бен
Эффан
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- АААктёр
Алон
Абутбул
- Сценарист
Тони
Гилрой
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- Продюсер
Тони
Гилрой
- ШРПродюсер
Шивани
Рават
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ИБХудожник
Иэн
Бэйли
- КРХудожник
Карлос
Розарио
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни