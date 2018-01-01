Точка невозврата (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джон Хэмм и Розамунд Пайк в шпионском триллере о бывшем дипломате, который возвращается в Бейрут, чтобы спасти товарища — от режиссера «Машиниста» и «Обители проклятых» и сценариста франшизы о Джейсоне Борне. Мэйсон Скайлз был успешным американским дипломатом в Ливане, пока террористы не убили его жену. После он вернулся в Бостон, стал посредником в трудовых конфликтах и пристрастился к алкоголю. Однажды на него выходит старый знакомый, который обещает баснословный гонорар, если Скайлз согласится вернуться в Бейрут. Формальная причина — лекции в университете, но на деле его миссия — спасти своего когда-то лучшего друга, агента ЦРУ Кайла Райли. Он попал в плен к людям, с которыми Скайлз был когда-то прочно связан.



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