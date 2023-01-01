Биография

Джон Хэмм – популярный американский актер – родился в 1971 году в городе Сент-Луис штата Миссури. В активе Хэмма – множество наград, среди которых многочисленные премии: «Эмми», «Золотой Глобус», «Спутник», а также премии Гильдии киноактеров и Ассоциации телевизионных критиков. Джонатан учился в частной школе, совмещая занятия спортом с игрой в театральных постановках. Первую роль Винни-Пуха маленький Хэмм сыграл в первом классе. В юности Джон даже не задумывался об актерской карьере. Учился сначала в Техасском университете, а после смерти отца – в университете Миссури. Поворотным событием в судьбе стал успешный кастинг на роль в спектакле «Сон в летнюю ночь». В 1993 году Джонатан приехал в Лос-Анджелес покорять Голливуд. Долгое время Хэмм не мог получить роль, даже нанятый агент не смог ему помочь. Но постепенно дела пошли на лад, Хэмма стали приглашать сначала на эпизодические роли, а потом – на более значимые. Джон Хэмм не любит говорить о личной жизни. Его почти 20-летний роман с актрисой Дженнифер Уэстфилд закончился разрывом. Теперь статный актер с потрясающими зелеными глазами – завидный жених. Первым фильмом Джона Хэмма стала картина «Космические ковбои». В 2007 году актера утвердили на роль в сериале «Безумцы», на которую претендовало несколько десятков кандидатов. Картина имела потрясающий успех и получила несколько наград, а Джонатану вручили приз за лучшую мужскую роль. Далее предложения посыпались, как из рога изобилия. Актер снимался постоянно, а фильмы с его участием получали все новые премии.