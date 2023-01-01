Биография

Билли Рэй — американский сценарист, продюсер и режиссер. Лауреат премии Гильдии сценаристов США. Родился в Лос-Анджелесе в 1962 году. Учился в Бирмингемской средней школе. Творческую карьеру начал на телевидении, устроившись сценаристом на «Шоу Бобби и Лари». Пробовал себя и в актерской сфере, сыграв в триллере «Неделя акул». Сегодня фильмография Билли Рэя насчитывает более 40 работ. Он написал сценарии к таким полнометражным картинам, как «Голодные игры», «Цвет ночи», «Капитан Филлипс», «Дело Ричарда Джуэлла». Также продюсировал мини-сериал «Правило Коми» и фантастический боевик «Терминатор: Темные судьбы».