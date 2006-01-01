Измена (фильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Эрик О’Нейл направлен на службу в новый отдел ФБР. Эрик счастлив - он мечтает стать лучшим из агентов, когда-либо служивших в федеральных силах США. Однако довольно быстро ему становится ясна истинная причина этого назначения.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Билли
Рэй
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Райан
Филипп
- Актриса
Лора
Линни
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- Актёр
Гэри
Коул
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ККАктриса
Кэтлин
Куинлэн
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ДУАктёр
Джонатан
Уоттон
- ТБАктёр
Том
Барнетт
- Сценарист
Билли
Рэй
- АМСценарист
Адам
Мазер
- УРСценарист
Уильям
Ротко
- СКПродюсер
Скотт
Крупф
- СШПродюсер
Скотт
Штраусс
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- Оператор
Так
Фудзимото
- Композитор
Майкл
Дэнна