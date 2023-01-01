Биография

Так Фудзимото — оператор. Лауреат премии «Эмми». Родился в Сан-Диего 12 июля 1939 года. В юности учился в Калифорнийском университете в Беркли, а позже перебрался в Лондон, чтобы продолжить образование в киношколе. Вернувшись в Америку, начал работать оператором. Первыми работами Така Фудзимото стали картины «Чикаго блюз» и «Пустоши». Сегодня фильмография кинодеятеля насчитывает более 50 работ, среди которых ленты «Дублеры», «Шестое чувство», «Ночь в большом городе», «Милашка в розовом», «Филадельфия», «Молчания ягнят», «Страсть за решеткой». Кроме того, в последних трех фильмах сыграл эпизодические роли.