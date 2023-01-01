Биография

Райан Филипп — американский актер, режиссер, продюсер, сценарист. Родился в городе Нью-Касл, штат Делавер, США, 10 сентября 1974 года. В детстве занимался баскетболом и футболом. Обладатель черного пояса по тхэквондо. Окончил Барбизонский университет в Уилмингтоне. Райан Филипп снялся в более чем 70 фильмах. Дебютировал в кино в сериале «Одна жизнь, чтобы жить». Играл в телесериалах «Мэтлок», «Строго на юг», «За гранью возможного». Первой ролью в большом кинематографе стала лента «Белый шквал» Ридли Скотта. Широкую популярность получил благодаря съемкам в культовой молодежной картине «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Играл главные роли в фильмах «Жестокие игры», «Опасная правда», «Внутри моей памяти», «Хаос» 2005 года, «Клуб безбашенных», «Линкольн для адвоката», «Бруклин 9-9», «Вершина страха» и других. В портфолио актера съемки в сериалах «Превратности любви», «Стрелок», в оскароносном триллере «Столкновение», драме «Схватка», которая получила «Золотой глобус». Активно снимался на телевидении в различных ток-шоу, документальных и развлекательных проектах. Придумал сценарий и срежиссировал криминальную драму «Попал под раздачу» 2014 года, где также снялся в главной роли. Продюсировал сериал «Стрелок», боевик «Второй», триллер «Выжить в Калахари». Озвучивал одного из героев в популярном мультсериале «Робоцып».