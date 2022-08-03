Франклин (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

В основе сюжета положены судьбы четырeх главных героев. Эссер — старый сломленный жизнью человек, скитающийся по переполненным бездомными и нищими улицам города в поисках своего пропавшего сына. Майло — тридцатилетний мужчина, отчаянно пытающийся вернуть себе чистоту первой любви. Эмилия — прекрасная студентка факультета искусств, чьи работы наполнены суицидальными мыслями и смертью. Прист — безжалостный детектив, ищущий возмездия на улицах метрополиса под названием Meanwhile City, гигантского монолита, управляемого религиозными фанатиками. Эти четверо людей — радикально разные, но в результате их миры столкнутся друг с другом и в стремительном финале полeт одной-единственной пули разрешит судьбу героев.

