Биография

Бен Дэвис (Ben Davis) – кинооператор британского происхождения. Родился в 1961 году в Лондоне. Работал в Великобритании и США, входит в список самых востребованных кинематографистов Голливуда. В юности интересовался фотоискусством. Заметив страсть сына к фотокамере, отец отправил его на стажировку в небольшую американскую киностудию. Сначала стажер настраивал камеры, потом стал помощником режиссера, снимал рекламные ролики и клипы. После стажировки вернулся в Великобританию. Первый успешный полнометражный фильм Бен Дэвис снял с режиссером Мэттью Воном. Триллер «Слоеный торт» вышел в прокат в 2004 году. Позже англичанин поступил на работу в компанию Marvel Entertainment, был главой операторского отдела. Мэттью Вон еще дважды сотрудничал с британцем на съемках фильмов «Звездная пыль» и «Пипец». В павильонах кинокомпании Marvel Entertainment оператор Бен Дэвис снимал боевики «Стражи галактики», »Мстители: Эра Альтрона», «Доктор Стрэндж». Кинокритики высоко оценили работу оператора в комедиях «Семь психопатов» и «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических». За съемки рекламных роликов в штате Миссури британца номинировали на премию BAFTA.