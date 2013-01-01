Долгое падение (фильм, 2013) смотреть онлайн

Звездное драмеди по книге Ника Хорнби о четверых людях, которые поднимаются на крышу высотного здания, чтобы свести счеты с жизнью, но договариваются этого не делать еще несколько недель. В ролях — Пирс Броснан, Тон�и Колетт, Аарон Пол и Имоджен Путс.



Накануне Нового года четыре незнакомца решают покончить с собой, спрыгнув с одной и той же крыши. Телеведущий Мартин Шарп уверен, что шанса восстановить карьеру после недавнего скандала уже не будет. Морин до смерти устала в одиночку заботиться о сыне, требующем особого ухода. Джесс не может смириться с особо травматичным расставанием. Джей Джей мечтал стать известным музыкантом, но вынужден развозить пиццу. Все четверо заключают соглашение — попытаться наладить свою жизнь и не совершать самоубийство до Дня святого Валентина.



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