Долгое падение (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Звездное драмеди по книге Ника Хорнби о четверых людях, которые поднимаются на крышу высотного здания, чтобы свести счеты с жизнью, но договариваются этого не делать еще несколько недель. В ролях — Пирс Броснан, Тон�и Колетт, Аарон Пол и Имоджен Путс.
Накануне Нового года четыре незнакомца решают покончить с собой, спрыгнув с одной и той же крыши. Телеведущий Мартин Шарп уверен, что шанса восстановить карьеру после недавнего скандала уже не будет. Морин до смерти устала в одиночку заботиться о сыне, требующем особого ухода. Джесс не может смириться с особо травматичным расставанием. Джей Джей мечтал стать известным музыкантом, но вынужден развозить пиццу. Все четверо заключают соглашение — попытаться наладить свою жизнь и не совершать самоубийство до Дня святого Валентина.
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СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- ПШРежиссёр
Паскаль
Шомель
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Имоджен
Путс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Сэм
Нил
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ЗУАктриса
Зара
Уайт
- ДКАктёр
Джо
Коул
- ЭДАктриса
Эвелин
Дуа
- ДТСценарист
Джек
Торн
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- НХПродюсер
Ник
Хорнби
- ЗКПродюсер
Зиги
Камаса
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли