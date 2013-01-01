Долгое падение
Wink
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Долгое падение
8.22013, A Long Way Down
Драма, Комедия91 мин18+
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Долгое падение (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Звездное драмеди по книге Ника Хорнби о четверых людях, которые поднимаются на крышу высотного здания, чтобы свести счеты с жизнью, но договариваются этого не делать еще несколько недель. В ролях — Пирс Броснан, Тони Колетт, Аарон Пол и Имоджен Путс.

Накануне Нового года четыре незнакомца решают покончить с собой, спрыгнув с одной и той же крыши. Телеведущий Мартин Шарп уверен, что шанса восстановить карьеру после недавнего скандала уже не будет. Морин до смерти устала в одиночку заботиться о сыне, требующем особого ухода. Джесс не может смириться с особо травматичным расставанием. Джей Джей мечтал стать известным музыкантом, но вынужден развозить пиццу. Все четверо заключают соглашение — попытаться наладить свою жизнь и не совершать самоубийство до Дня святого Валентина.

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Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Долгое падение»