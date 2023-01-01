Биография

Имоджен Путс — британская актриса. За свою карьеру была номинирована на несколько престижных наград, включая British Independent Film Awards и London Film Critics' Circle Awards. Родилась в Хаммерсмите, Лондон, 3 июня 1989 года. Имоджен выросла в творческой семье: ее отец, Тревор Путс, был продюсером телевизионных новостей, а мать, Фиона Гудолл, работала журналисткой. С ранних лет девочка проявляла интерес к искусству, однако сначала хотела стать ветеринаром. Еще школьницей Имоджен появилась в британском телесериале «Скорая помощь. В дальнейшем совмещала съемки в кино с работой в театре, участвуя в постановках «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Бельвиль». Прорыв в карьере Имоджен Путс произошел благодаря фильму «28 недель спустя», который открыл ей двери в киноиндустрию. ТАкже она сыграла в фильмах «Неудержимые», «Франк и Лола» и «Искусство самообороны». В 2019 году Имоджен сыграла главную роль в триллере «Вивариум».