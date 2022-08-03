Я сражаюсь с великанами (фильм, 2017) смотреть онлайн

Барбара – нелюдимая школьница без друзей и с большими странностями. Она убеждена, что мир населяют чудовища, а ее миссия – бороться с ними с помощью молота и магических рун. Однажды она встречает такую же одинокую душу, новенькую по имени Софи, которая готова сражаться вместе с Барбарой.

