Я сражаюсь с великанами (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.32017, I Kill Giants
Фэнтези, Кино для детей102 мин12+
О фильме
Барбара – нелюдимая школьница без друзей и с большими странностями. Она убеждена, что мир населяют чудовища, а ее миссия – бороться с ними с помощью молота и магических рун. Однажды она встречает такую же одинокую душу, новенькую по имени Софи, которая готова сражаться вместе с Барбарой.
СтранаСША, Великобритания, Бельгия
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АВРежиссёр
Андерс
Вальтер Хансен
- МВАктриса
Мэдисон
Вульф
- Актриса
Зои
Салдана
- Актриса
Имоджен
Путс
- СВАктриса
Сидни
Вэйд
- РДАктриса
Рори
Джексон
- АОАктриса
Аллана
О’Коннор
- МПАктриса
Майя
Питерс
- АПАктёр
Арт
Паркинсон
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- ДВАктёр
Дон
Вичерли
- ДКСценарист
Джо
Келли
- ХМСценарист
Х.
М. Кэн Ниимура
- ДКПродюсер
Джо
Келли
- АБПродюсер
Анна
Барнатан
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ЖБХудожник
Жиль
Балабо
- ТКХудожница
Тамара
Конбой