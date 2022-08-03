Я сражаюсь с великанами
Wink
Фильмы
Я сражаюсь с великанами

Я сражаюсь с великанами (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.32017, I Kill Giants
Фэнтези, Кино для детей102 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Барбара – нелюдимая школьница без друзей и с большими странностями. Она убеждена, что мир населяют чудовища, а ее миссия – бороться с ними с помощью молота и магических рун. Однажды она встречает такую же одинокую душу, новенькую по имени Софи, которая готова сражаться вместе с Барбарой.

Страна
США, Великобритания, Бельгия
Жанр
Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я сражаюсь с великанами»