Рыцарь кубков (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
7.02014, Knight of Cups
Фэнтези, Драма117 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТМРежиссёр
Терренс
Малик
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Натали
Портман
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Фрида
Пинто
- Актёр
Уэс
Бентли
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актриса
Имоджен
Путс
- ТМСценарист
Терренс
Малик
- НГПродюсер
Николас
Гонда
- СГПродюсер
Сара
Грин
- ККПродюсер
Кен
Као
- Продюсер
Глен
Баснер
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки