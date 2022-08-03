Рыцарь кубков
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Рыцарь кубков

Рыцарь кубков (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

7.02014, Knight of Cups
Фэнтези, Драма117 мин18+

О фильме

Рик в определенный момент четко понимает, что все время проживал не свою жизнь. Он напоминает самому себе принца, который, согласно древней легенде, отправился на поиски бесценной жемчужины, но забыл о своей цели...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыцарь кубков»