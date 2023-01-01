Биография

Тереза Палмер — австралийская актриса кино и телевидения, продюсер, сценарист. Родилась в Аделаиде 26 февраля 1986 года. Окончила независимую римско-католическую школу Mercedes College. В 2003 году заняла первое место в конкурсе «Поиск кинозвезды» в Аделаиде. Посещала курсы актерского мастерства, снималась в рекламных роликах. Дебют Терезы Палмер состоялся в независимом кино «2:37». Несмотря на отсутствие актерского образования роль Терезы была высоко оценена критиками, ее номинировали на премию Australian Film Institute Award и с восторгом встретили в Каннах. После успеха актрису пригласили в Голливуд в фильм ужасов «Проклятие 2». Позже вышли несколько лент с ее участием, среди них комедия «Сказки на ночь», «Ученик чародея», «Отвези меня домой», «Я — четвертый», «Не говори ничего», «Молодые сердца», «На краю». В боевике «На гребне волны» Терезе досталась одна из центральных ролей, а в фильме «По соображениям совести» она сыграла главную героиню. Снималась в фэнтезийной картине «Место, где не нужно слов», где также являлась продюсером. В 2014 году написала сценарий и спродюсировала драму «С тех пор». Некоторое время являлась лицом компании по производству косметики ARTISTRY.