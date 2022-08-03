Что, если твоя жизнь — всего лишь часть алгоритма? Фантастический триллер от создателя «По соображениям совести».



Дилан всегда любил смотреть на звезды, ведь отец еще в детстве рассказал ему о тайных смыслах, скрытых за их появлением на небосводе. Повзрослев, мужчина становится диспетчером аэропорта и продолжает смотреть на небо каждый день. Однажды во время его смены происходит нечто странное: озарившая небо вспышка отключает навигационные приборы. Дилан отчаянно пытается вернуть технику в строй, иначе случится непоправимое. В последний момент катастрофы удается избежать, но диспетчер уверен: сбой в 2:22 произошел не просто так. Это роковое время преследует его уже который день. Дилан намерен разобраться в странных совпадениях, ведь от диспетчера зависят жизни людей.



Сможет ли герой остановить этот непрерывный ход событий и что кроется за отметкой 2:22? Фильм 2017 смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

