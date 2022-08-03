2:22 (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Что, если твоя жизнь — всего лишь часть алгоритма? Фантастический триллер от создателя «По соображениям совести».
Дилан всегда любил смотреть на звезды, ведь отец еще в детстве рассказал ему о тайных смыслах, скрытых за их появлением на небосводе. Повзрослев, мужчина становится диспетчером аэропорта и продолжает смотреть на небо каждый день. Однажды во время его смены происходит нечто странное: озарившая небо вспышка отключает навигационные приборы. Дилан отчаянно пытается вернуть технику в строй, иначе случится непоправимое. В последний момент катастрофы удается избежать, но диспетчер уверен: сбой в 2:22 произошел не просто так. Это роковое время преследует его уже который день. Дилан намерен разобраться в странных совпадениях, ведь от диспетчера зависят жизни людей.
Сможет ли герой остановить этот непрерывный ход событий и что кроется за отметкой 2:22? Фильм 2017 смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пол
Карри
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- Актриса
Тереза
Палмер
- СРАктёр
Сэм
Рид
- ДУАктёр
Джон
Уотерс
- КААктриса
Керри
Армстронг
- РДАктёр
Ричард
Дейвис
- МДАктриса
Мейв
Дермоди
- РХАктёр
Реми
Хай
- СКАктриса
Симона
Кэссел
- МБАктёр
Митчелл
Бутел
- НПСценарист
Нэйтан
Паркер
- ТБПродюсер
Тайсон
Биднер
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ЛДКомпозитор
Лиза
Джеррард