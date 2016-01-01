Выбор (Фильм, 2016)

Убежденный холостяк влюбляется в соседку. Александра Даддарио в экранизации романа Николаса Спаркса.



Тревис Паркер не верит в любовь и весьма доволен своей холостяцкой жизнью. Успешный ветеринар в свободное время отдыхает с друзьями и подружкой Моникой, которую устраивают свободные отношения. Жизнь Тревиса меняется, когда в дом по соседству въезжает молодая и скромная Габи. Девушка очаровывает закоренелого холостяка, и он пытается ухаживать за ней, но Габи не воспринимает его всерьез. Тем временем Моника бросает Тревиса, а врач Райан, возлюбленный Габи, делает ей предложение.



