Выбор
Wink
Фильмы
Выбор

Выбор (Фильм, 2016)

9.12016, The Choice
Драма, Мелодрама106 мин16+

О фильме

Убежденный холостяк влюбляется в соседку. Александра Даддарио в экранизации романа Николаса Спаркса.

Тревис Паркер не верит в любовь и весьма доволен своей холостяцкой жизнью. Успешный ветеринар в свободное время отдыхает с друзьями и подружкой Моникой, которую устраивают свободные отношения. Жизнь Тревиса меняется, когда в дом по соседству въезжает молодая и скромная Габи. Девушка очаровывает закоренелого холостяка, и он пытается ухаживать за ней, но Габи не воспринимает его всерьез. Тем временем Моника бросает Тревиса, а врач Райан, возлюбленный Габи, делает ей предложение.

Если вам нравятся мелодрамы «Дневник памяти», «Лучшее во мне» и «Дальняя дорога», не пропустите еще одну экранизацию романа Николаса Спаркса. Подписывайтесь, чтобы смотреть бесплатно фильм «Выбор» в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

Выбор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выбор»