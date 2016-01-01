Выбор (Фильм, 2016)

О фильме
Убежденный холостяк влюбляется в соседку. Александра Даддарио в экранизации романа Николаса Спаркса.
Тревис Паркер не верит в любовь и весьма доволен своей холостяцкой жизнью. Успешный ветеринар в свободное время отдыхает с друзьями и подружкой Моникой, которую устраивают свободные отношения. Жизнь Тревиса меняется, когда в дом по соседству въезжает молодая и скромная Габи. Девушка очаровывает закоренелого холостяка, и он пытается ухаживать за ней, но Габи не воспринимает его всерьез. Тем временем Моника бросает Тревиса, а врач Райан, возлюбленный Габи, делает ей предложение.
Если вам нравятся мелодрамы «Дневник памяти», «Лучшее во мне» и «Дальняя дорога», не пропустите еще одну экранизацию романа Николаса Спаркса. Подписывайтесь, чтобы смотреть бесплатно фильм «Выбор» в хорошем качестве на нашем видеосервисе!
Выбор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Росс
Кац
- Актёр
Бенджамин
Уокер
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- Актриса
Александра
Даддарио
- Актёр
Том
Уилкинсон
- ТУАктёр
Том
Уэллинг
- БДАктёр
Брэд
Джеймс
- НАктриса
Нори
Виктория
- АЭАктриса
Анна
Энгер
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Питер
Сафран
- НСПродюсер
Николас
Спаркс
- ДКПродюсер
Дэн
Клифтон
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- ЛДМонтажёр
Люси
Дональдсон
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос