Биография

Бенджамин Уокер — американский театральный и киноактер. Родился в Картерсвилле 21 июня 1982 года. Основы актерской профессии получил в Академии искусств в Траверс-Сити. Продолжил образование в школе драматического искусства «Джульярд». В период учебы пробовал себя в комедии на сценах стендап-шоу. По окончании курсов начал строить карьеру в театре: сыграл в спектаклях «Пожнешь бурю», «Ромео и Джульетта», «Опасные связи», Bloody Bloody Andrew Jackson. Выступал на сценах бродвейских театров. Параллельно пробовал себя в качестве киноактера в проектах «Доктор Кинси», «Непристойная Бэтти Пейдж» и в военной драме Клинта Иствуда «Флаги наших отцов». Мировую известность Бенджамин Уокер обрел в 2012 году, воплотив на экране молодого Авраама Линкольна в фэнтези «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». После первого серьезного успеха актер появился в картинах «Главный бой Мухаммеда Али», «В сердце моря», «Выбор». В 2022 году вошел в каст сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на легендарном романе Толкина.