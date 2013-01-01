Главный бой Мухаммеда Али
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Главный бой Мухаммеда Али

Главный бой Мухаммеда Али (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.12013, Muhammad Ali's Greatest Fight
Драма93 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США – Верховный суд. Уважаемый судья Харлан обнаруживает, что с его точкой зрения на проблему не согласен недавно присоединившийся к его кабинету молодой юрист Конноли. Ему приходится убеждать остальных восемь судей, в том числе и главного судью, назначенного президентом Никсоном, пересмотреть вопрос о виновности Мохаммеда Али. Смотрите фильм «Главный бой Мухаммеда Али» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Драма
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Главный бой Мухаммеда Али»