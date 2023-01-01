Биография

Стивен Фрирз – режиссер, который родился в английском городе Лестер 20 июня 1941 года. В числе его наград – «Эмми» и «Серебряный медведь» Венецианского фестиваля. Он часто снимает фильмы, в центре которых находится любовный треугольник. В 1950-х годах Фрирз учился в школе-интернате для мальчиков Gresham’s School. После ее окончания Стивен продолжил образование в Тринити-колледже, который входит в состав Кембриджского университета. Первый раз режиссер женился в конце 1960-х. Его супруга – Мэри-Кей Уилмерс – родила ему двоих детей. Развод был оформлен в начале 1970-х. Сейчас Фрирз живет со второй женой – художницей Анной Ротенштейн. В этом браке на свет также появились двое детей. Уже во время учебы в колледже Фрирз близко познакомился с миром кино. Его ранняя режиссерская карьера связана в большей степени с работой на телевидении. Первым полнометражным фильмом Стивена Фрирза стала комедийная гангстерская лента «Сыщик», выпущенная в 1971 году. Впрочем, широкую известность режиссер получил только в 1980-х, благодаря картине «Моя прекрасная прачечная», удостоившейся номинации на «Оскар» за сценарий. Среди других известных работ Фрирза – «Опасные связи», «Королева», «Филомена».