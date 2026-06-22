Фильм Ночной бизнес
2026, The Get Out
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет — и желательно выжить в процессе.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Деррик
Борте
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Люк
Эванс
- Актриса
Тереза
Палмер
- АПАктёр
Аарон
Пол
- НДАктриса
Нина
Добрев
- ДБАктриса
Джолин
Блэлок
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- ЯКАктриса
Ясмин
Кассим
- БХАктёр
Бенедикт
Харди
- КБАктёр
Кори
Бистон
- ДМАктёр
Джош
МакКонвилл
- КЛАктёр
Камерон
Леонард
- ПДАктриса
Пиа
Джейн О’Коннелл
- ДБСценарист
Деррик
Борте
- ДГПродюсер
Дебора
Гловер
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- ФУХудожник
Фредди
Уафф
- ЗДХудожник
Зед
Драгойлович
- БГОператор
Брендан
Гэлвин