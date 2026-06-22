Ночной бизнес
Wink
Фильмы
Ночной бизнес

Фильм Ночной бизнес

2026, The Get Out
Боевик, Триллер18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет — и желательно выжить в процессе.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Боевик, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной бизнес»