Биография

Дэниэл Дзоватто — американский актер. Родился в Коста-Рике 28 июня 1991 года. Страсть к актерскому мастерству зародилась у Дэниэла еще в юном возрасте, когда мальчик участвовал в ток-шоу своей матери. После окончания школы в 2009 году будущий артист поехал в Нью-Йорк и увлекся там театром. В 2012 году он переехал в Лос-Анджелес и снялся в своем первом короткометражном фильме «Возвращение». Дэниэл Дзоватто сыграл во многих фильмах жанра хоррор, среди которых «Оно», «Не дыши», «Внизу» и его полнометражная дебютная работа «Невинные» 2013 года. Также актер появлялся на телевидении и играл в сериалах «От заката до рассвета», «Бойтесь ходячих мертвецов», «Станция одиннадцать» и других.