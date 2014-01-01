Оно приходит за тобой (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Проклятие пугающих видений можно снять с себя, только если передать его половым путем. Один из главных хорроров 2010-х годов «Оно приходит за тобой» — фильм с Майкой Монро, показанный на «Неделе критики» в Каннах и ставший хитом.



Джей 19 лет, она учится в школе, но ровесники ее мало интересуют. Она встречается с Хью, который немного старше ее и порой уходит в свои мысли. Когда очередное свидание заканчивается сексом в машине, Хью раскрывает девушке секрет своей тревоги. На нем лежало проклятие — он видел нечто, принимавшее форму разных людей, готовых его убить. Единственным способом избавиться от кошмара можно было, только переспав с кем-то, и этот выбор пал на Джей. Бывший любовник объясняет, что ей нужно сделать то же самое, и тогда ее жизнь снова будет прежней. Однако очень скоро девушка понимает, что избавиться от опасных видений ей будет не так просто.



Как Джей поступит с дилеммой и чем для нее обернется жуткое преследование? Узнаете в картине «Оно приходит за тобой» (2014), смотреть онлайн которую можно на Wink!





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