Биография

Люк Эванс (Luke Evans) — актер и исполнитель песен валлийского происхождения, обладатель премии канала MTV за роль Гастона в американской киноленте «Красавица и чудовище». Будущая звезда британского и американского кинематографа родился в уэльском городе Понтипул в Великобритании 15 апреля 1979 года. Актер вырос в обычной рабочей семье, а детство его прошло в маленьком городке Абербаргойд. В 17 лет он окончил школу и переехал в Кардифф, где начал учиться актерской игре и вокалу. Далее последовала учеба в известной лондонской актерской студии, а затем — работа на сцене театров Уэст-Энда. В 2009 году молодой харизматичный британец привлек внимание представителей киноиндустрии и начал карьеру в кино. Люк Эванс снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, работал актером дубляжа. В его творческой биографии множество блокбастеров. Среди них такие, как «Робин Гуд», «Мушкетеры», роль графа Влада Цепеша в мистической ленте «Дракула». Однако подлинной мировой славой актер обязан роли Барда Лучника в кинотрилогии «Хоббит», снятой Питером Джексоном.