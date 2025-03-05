Агент на уикенд (фильм, 2024) смотреть онлайн

Адреналиновый боевик с нескучной романтической линией и Люком Эвансом в роли сурового борца с преступностью. Фильм «Агент на уикенд» — драйвовое приключение с азиатским колоритом.



Его зовут Джон Лоулор, и он один из лучших и опытных борцов с наркотрафиком. Ее имя — Джои Канг, и ее считают неуловимой перевозчицей на службе китайской мафии. 15 лет назад они встретились по разные стороны баррикад, но внезапно нахлынувшие чувства оказались сильнее здравого смысла, долга и страха перед преступным синдикатом. Такие романы не заканчиваются словами «жили долго и счастливо», и судьба-злодейка вновь развела их дороги. Но теперь Джон и Джои вновь повстречались в Тайбэе, и в этот уикенд призраки прошлого настигнут их обоих.



Что сложнее — выжить или не пойти на поводу у сердца… Снова? Смотрите «Агент на уикенд», фильм 2024 года, на Wink.

