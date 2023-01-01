WinkВиржини Бессон-Силла
Виржини Бессон-Силла
Virginie Besson-Silla
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 1 января 1972 г. (53 года)
Фильмография
Продюсер
- 7.4
Джун и Джон2025, 89 мин
- 8.4
Агент на уикенд2024, 96 мин
- 9.3
Валериан и город тысячи планет2017, 131 мин
- 9.0
Малавита2013, 106 минБесплатно
- 8.3
Джек и механическое сердце2013, 88 мин
- 8.6
Леди2011, 127 минБесплатно
- 9.0
Необычайные приключения Адель2010, 102 минБесплатно
- 9.3
Из Парижа с любовью2009, 88 минБесплатно
- 8.2
Револьвер2005, 106 минБесплатно
- 9.3
Ямакаси: Свобода в движении2001, 86 минБесплатно