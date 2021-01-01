Все везде и сразу (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Оскароносный боевик от создателей фильма «Человек-швейцарский нож» о владелице прачечной, которая перемещается по мультивселенной и спасает мир.



В жизни Эвелин все идет наперекосяк. Пока она пытается разобраться с налоговым отчетом по работе убыточной прачечной, муж требует развода. Масла в огонь подливает и дочь по имени Джой, которая приглашает свою девушку на ужин в честь Китайского Нового года. На пути в налоговую инспекцию жизнь подбрасывает женщине еще один необычный сюрприз: Эвелин обнаруживает, что может путешествовать между параллельными мирами, получая доступ к воспоминаниям и навыкам своих двойников. Встретившись со злобной сущностью, владелица прачечной осознает, что от нее зависит судьба всего человечества.



Сможет ли Эвелин предотвратить апокалипсис, узнаете в фантастической комедии «Все везде и сразу». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



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