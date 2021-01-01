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Все везде и сразу (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Оскароносный боевик от создателей фильма «Человек-швейцарский нож» о владелице прачечной, которая перемещается по мультивселенной и спасает мир.
В жизни Эвелин все идет наперекосяк. Пока она пытается разобраться с налоговым отчетом по работе убыточной прачечной, муж требует развода. Масла в огонь подливает и дочь по имени Джой, которая приглашает свою девушку на ужин в честь Китайского Нового года. На пути в налоговую инспекцию жизнь подбрасывает женщине еще один необычный сюрприз: Эвелин обнаруживает, что может путешествовать между параллельными мирами, получая доступ к воспоминаниям и навыкам своих двойников. Встретившись со злобной сущностью, владелица прачечной осознает, что от нее зависит судьба всего человечества.
Сможет ли Эвелин предотвратить апокалипсис, узнаете в фантастической комедии «Все везде и сразу». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Дэн
Кван
- ДШРежиссёр
Дэниэл
Шайнерт
- Актриса
Мишель
Йео
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- КХАктёр
Ке
Хюи Куан
- ССАктриса
Стефани
Сюй
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- ТМАктриса
Тэлли
Медел
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актёр
Гарри
Шам мл.
- БУАктёр
Бифф
Уифф
- СМАктриса
Сунита
Мани
- Сценарист
Дэн
Кван
- ДШСценарист
Дэниэл
Шайнерт
- ДШПродюсер
Дэниэл
Шайнерт
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- ЭРПродюсер
Эллисон
Роуз Картер
- СФПродюсер
Сара
Финн
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ШКХудожница
Ширли
Курата
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл