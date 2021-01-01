Все везде и сразу
Wink
Фильмы
Все везде и сразу
6.32021, Everything Everywhere All at Once
Фантастика, Боевики133 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Все везде и сразу (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Оскароносный боевик от создателей фильма «Человек-швейцарский нож» о владелице прачечной, которая перемещается по мультивселенной и спасает мир.

В жизни Эвелин все идет наперекосяк. Пока она пытается разобраться с налоговым отчетом по работе убыточной прачечной, муж требует развода. Масла в огонь подливает и дочь по имени Джой, которая приглашает свою девушку на ужин в честь Китайского Нового года. На пути в налоговую инспекцию жизнь подбрасывает женщине еще один необычный сюрприз: Эвелин обнаруживает, что может путешествовать между параллельными мирами, получая доступ к воспоминаниям и навыкам своих двойников. Встретившись со злобной сущностью, владелица прачечной осознает, что от нее зависит судьба всего человечества.

Сможет ли Эвелин предотвратить апокалипсис, узнаете в фантастической комедии «Все везде и сразу». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Все везде и сразу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все везде и сразу»

Всё