Биография

Дженни Слейт — американская комедийная актриса. Также известна как автор нескольких книг. Родилась в Милтоне 25 марта 1982 года. Изначально планировала стать писателем и даже закончила университет по этой специальности. После учебы она с другом создала комедийный дуэт «Гейб и Дженни» — вдвоем они неоднократно участвовали в ТВ-шоу и даже снялись в сериале «Бруклин 9-9». Добившись определенного успеха в стендапе и на телевидении, Дженни Слейт обратила свое внимание на киноиндустрию. Она снялась в фильме «Элвин и бурундуки 3», а также известном сериале «Обитель лжи». С самого начала она оказалась востребована как актер озвучки, приняв участие в проектах «Лоракс», «Зверополис», «Гадкий я 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2». Также она написала сценарий для мультфильма «Марсель, ракушка в ботинках», где также озвучила главного героя. Чуть позже она написала одноименную книгу для детей. Критики хорошо приняли фильм «Свой ребенок», где Дженни сыграла главную роль — за эту работу она удостоилась наград на нескольких кинофестивалях. Ее можно увидеть в фильмах «Веном», «Всё везде и сразу», «Солнце в ночи» и «Последняя капля».