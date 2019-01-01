Солнце в ночи
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Солнце в ночи

Солнце в ночи (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.22019, The Sunlit Night
Драмы, Мелодрамы78 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Американская художница Фрэнсис и эмигрант Яша случайно встретились в Норвегии. Фрэнсис хочет начать на земле викингов новую жизнь и карьеру, Яша приехал похоронить отца. Под полярным солнцем герои вместе провожают своe прошлое и находят будущее.

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Информация

Страна
Германия, Норвегия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнце в ночи»

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