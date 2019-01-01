Солнце в ночи (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Американская художница Фрэнсис и эмигрант Яша случайно встретились в Норвегии. Фрэнсис хочет начать на земле викингов новую жизнь и карьеру, Яша приехал похоронить отца. Под полярным солнцем герои вместе провожают своe прошлое и находят будущее.



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