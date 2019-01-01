Солнце в ночи (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, The Sunlit Night
Драмы, Мелодрамы78 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Американская художница Фрэнсис и эмигрант Яша случайно встретились в Норвегии. Фрэнсис хочет начать на земле викингов новую жизнь и карьеру, Яша приехал похоронить отца. Под полярным солнцем герои вместе провожают своe прошлое и находят будущее.
Солнце в ночи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДВРежиссёр
Давид
Внендт
- Актриса
Дженни
Слейт
- АШАктёр
Алекс
Шарп
- ФСАктёр
Фритьов
Сохейм
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- Актёр
Зак
Галифианакис
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- Актриса
Джессика
Хехт
- ЭКАктриса
Элиз
Киблер
- ЮфАктёр
Юстус
фон Донаньи
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- РДСценарист
Ребекка
Динерштейн
- МБПродюсер
Майкл
Б. Кларк
- РДПродюсер
Ребекка
Динерштейн
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- СБХудожница
Стэйси
Берман
- СДХудожница
Сесиль
Деландж
- СЛХудожница
Сэлли
Леви
- АВМонтажёр
Андреас
Водрашке
- МАОператор
Мартин
Алгрен