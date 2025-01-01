Джун и Джон (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Джун и Джон» — фильм известного французского режиссера Люка Бессона. Это история о любви двух противоположностей.



В центре сюжета уставший от однообразной жизни и вечной тревожности Джон и Джун — полная энергии девушка, будто пришедшая из другого мира. Их встреча в метро запускает цепь событий, которые превращают будни в приключение. Вместе они решают прожить несколько дней так, словно будущее для них не наступит. Это кино о свободе, спонтанности и о том, как одно знакомство может перевернуть весь мир.



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