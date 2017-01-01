Валериан и город тысячи планет
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Валериан и город тысячи планет
9.32017, Валериан и город тысячи планет
Фантастика, Боевики131 мин12+
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Валериан и город тысячи планет (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Валериан и город тысячи планет» (2017) — это захватывающее путешествие в далекое будущее от режиссера «Леона» по мотивам французских комиксов. В главных ролях — Кара Делевинь и звезда «Хроники» и «Лекарства от здоровья» Дэйн ДеХаан.

В далеком будущем человечество достигло невиданных высот в научно-технологических открытиях: космический мегаполис «Альфа» стал процветающим центром, где обитают представители разных рас. В этом городе тысячи планет, где сосредоточены знания и технологии всей галактики, однажды повляются темные силы, которые способны разрушить хрупкий мир. Миссия космических спецагентов Валериана и Лорелин — раскрыть заговор и спасти будущее цивилизации. Вскоре город «Альфа» со своими удивительными пейзажами и экзотическими обитателями становится ареной для эпических сражений и невероятных приключений героев.

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Информация

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Валериан и город тысячи планет»

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