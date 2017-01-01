Валериан и город тысячи планет (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Валериан и город тысячи планет» (2017) — это захватывающее путешествие в далекое будущее от режиссера «Леона» по мотивам французских комиксов. В главных ролях — Кара Делевинь и звезда «Хрони�ки» и «Лекарства от здоровья» Дэйн ДеХаан.
В далеком будущем человечество достигло невиданных высот в научно-технологических открытиях: космический мегаполис «Альфа» стал процветающим центром, где обитают представители разных рас. В этом городе тысячи планет, где сосредоточены знания и технологии всей галактики, однажды повляются темные силы, которые способны разрушить хрупкий мир. Миссия космических спецагентов Валериана и Лорелин — раскрыть заговор и спасти будущее цивилизации. Вскоре город «Альфа» со своими удивительными пейзажами и экзотическими обитателями становится ареной для эпических сражений и невероятных приключений героев.
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Информация
СтранаФранция, Китай
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актриса
Кара
Делевинь
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Рианна
- Актёр
Итан
Хоук
- ХХАктёр
Херби
Хэнкок
- Актёр
Крис
У
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- Актёр
Ален
Шаба
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- Сценарист
Люк
Бессон
- ПКСценарист
Пьер
Кристин
- ЖМСценарист
Жан-Клод
Мезьер
- Продюсер
Люк
Бессон
- ФБПродюсер
Фанни
Бессон
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БМХудожник
Бен
Мауро
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- АДКомпозитор
Александр
Деспла