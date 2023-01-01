Биография

Крис У — канадский актер китайского происхождения. Также известен как рэп-исполнитель, модель, автор песен. Родился в Гуанчжоу 6 ноября 1990 года. В 10-летнем возрасте вдвоем с матерью Крис переехал в Канаду, однако спустя 4 года вернулся в Китай, чтобы продолжить обучение в средней школе. Получил образование в Ванкувере в учебных заведениях Пойнт Грей и школе Уинстона Черчилля. Карьеру начал как певец, пройдя прослушивание в S. M. Entertainment через канадский филиал. Его дебют состоялся в южнокорейско-китайском бойсбэнде EXO. Крис У занимается благотворительностью. В 2014 году стал участником проекта Heart Ali, который помогает детям с пороком сердца. Крис увлекается баскетболом, поэтому в 2016 году стал основателем собственного благотворительного проекта, который популяризирует этот вид спорта в Китае, а также послом Китая программы NBA. На данный момент имеет студийный и мини-альбом песен. В 2016 году представлял мужскую коллекцию одежды Burberry X KRIS WU в Лондоне. Дебют Криса как киноактера состоялся в 2015 году в картине «Место, о котором знаем только мы» и получил награду как «Лучший новичок» на лондонском кинофестивале. Позже исполнял роли в научной фантастике, боевиках, триллерах, приключенческих лентах, комедиях — «Путешествие на Запад: Демоны», «Русалка», «Мистер Шесть», «Валериан и город тысячи планет», «Европейский расклад», «Три икса: Мировое господство».