Биография

Рианна — певица, продюсер в музыкальном направлении, актриса кино, филантроп и дизайнер в сфере моды. Родилась на Барбадосе 20 февраля 1988 года. В 16 лет перебралась в США, чтобы стать певицей. Заключила контракт с Def Jam Recordings. Дебютным стал сингл Music of the Sun, который стал популярным на то время. У Рианны десятки удачных песен, первые точки чартов и хит-парадов. Песни и сейчас бьют рекорды. В 2018-м ее признали одной из десяти самых высокооплачиваемых певиц, стала послом Барбадоса в Америке, а в 2021-м, когда Барбадос стал независимым, — национальным героем. Рианна пробовала себя в роли актрисы, причем удачно. Дебютным стал проект «Добейся успеха 3: Все или ничего». Далее последовал шестилетний перерыв, после которого девушка решила вернуться на экраны. Она появилась в таких лентах, как «Морской бой», «Кэти Перри: Частичка меня», «Дом», «Энни», «Доктор Кен», «Мотель Бейтс» и другие.