Ямакаси: Свобода в движении
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Ямакаси: Свобода в движении

Фильм Ямакаси: Свобода в движении (2001)

9.32001, Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes
Боевик, Криминал86 мин18+

О фильме

Ямакаси - великолепная семерка молодых людей, которые, продолжая традиции таинственных «ниндзя», создали свое собственное искусство: искусство перемещения.

Они не боятся никаких опасностей и сохраняют невозмутимость в любых ситуациях. Они взбираются на небоскребы, совершают головокружительные прыжки с высоты, полеты в воздухе. У каждого своя особенность, свой «конек».

Молодежь восхищается ими и пытается им подражать. Но однажды происходит несчастный случай. Ямакаси должны действовать быстро, решительно и воспользоваться своим умением, чтобы спасти жизнь человека.

Страна
Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ямакаси: Свобода в движении»