Фильм Ямакаси: Свобода в движении (2001)
9.32001, Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes
Боевик, Криминал86 мин18+
О фильме
Ямакаси - великолепная семерка молодых людей, которые, продолжая традиции таинственных «ниндзя», создали свое собственное искусство: искусство перемещения.
Они не боятся никаких опасностей и сохраняют невозмутимость в любых ситуациях. Они взбираются на небоскребы, совершают головокружительные прыжки с высоты, полеты в воздухе. У каждого своя особенность, свой «конек».
Молодежь восхищается ими и пытается им подражать. Но однажды происходит несчастный случай. Ямакаси должны действовать быстро, решительно и воспользоваться своим умением, чтобы спасти жизнь человека.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АЗРежиссёр
Ариэль
Зейтун
- ЖСРежиссёр
Жюльен
Сери
- ЧБАктёр
Чау
Бель Дин
- УБАктёр
Уильямс
Белль
- МДАктёр
Малик
Диуф
- ЯНАктёр
Ян
Нутра
- ГНАктёр
Гилен
Н’Губа-Бойеке
- ЛПАктёр
Лоран
Пьемонтези
- МКАктёр
Махер
Камун
- БФАктёр
Бруно
Флендер
- АДАктриса
Амель
Джемель
- Сценарист
Люк
Бессон
- ЖССценарист
Жюльен
Сери
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЙКМонтажёр
Йоан
Костедуа
- ДСКомпозитор
Джои
Старр
- DСКомпозитор
DJ
Спэнк