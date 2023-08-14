Фильм Ямакаси: Свобода в движении (2001)

Ямакаси - великолепная семерка молодых людей, которые, продолжая традиции таинственных «ниндзя», создали свое собственное искусство: искусство перемещения.



Они не боятся никаких опасностей и сохраняют невозмутимость в любых ситуациях. Они взбираются на небоскребы, совершают головокружительные прыжки с высоты, полеты в воздухе. У каждого своя особенность, свой «конек».



Молодежь восхищается ими и пытается им подражать. Но однажды происходит несчастный случай. Ямакаси должны действовать быстро, решительно и воспользоваться своим умением, чтобы спасти жизнь человека.

