Анна (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Французский боевик от Люка Бессона о смертельно-опасной русской шпионке с топ-моделью Сашей Лусс в главной роли.
Конец 1980-х годов. Белокурая красавица Анна Полятова живет в нищете и торгует на советском рынке матрешками. Все меняется, когда ее замечает представитель иностранного модельного агентства и предлагает контракт и роскошную жизнь в Париже. Однако вслед за эти сказочным предложением с девушкой связываются сотрудники КГБ и требуют заключить с ними сделку. Теперь хрупкой блондинке приходится не только позировать перед камерами, но и выполнять опасные задания по приказу Москвы. В одной из таких миссий Анна оказывается на прицеле у ЦРУ, и теперь ей предстоит выжить и выбраться из смертельной игры, которая разворачивается между двумя секретными спецслужбами.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- СЛАктриса
Саша
Лусс
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- ЛААктриса
Лера
Абова
- Актёр
Александр
Петров
- НПАктёр
Никита
Павленко
- АКАктриса
Анна
Криппа
- Актёр
Алексей
Маслодудов
- ЭГАктёр
Эрик
Годон
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- АБПродюсер
Артемио
Бенки
- СЛАктриса дубляжа
Саша
Лусс
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирно�в
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра