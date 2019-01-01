Анна (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Французский боевик от Люка Бессона о смертельно-опасной русской шпионке с топ-моделью Сашей Лусс в главной роли.



Конец 1980-х годов. Белокурая красавица Анна Полятова живет в нищете и торгует на советском рынке матрешками. Все меняется, когда ее замечает представитель иностранного модельного агентства и предлагает контракт и роскошную жизнь в Париже. Однако вслед за эти сказочным предложением с девушкой связываются сотрудники КГБ и требуют заключить с ними сделку. Теперь хрупкой блондинке приходится не только позировать перед камерами, но и выполнять опасные задания по приказу Москвы. В одной из таких миссий Анна оказывается на прицеле у ЦРУ, и теперь ей предстоит выжить и выбраться из смертельной игры, которая разворачивается между двумя секретными спецслужбами.



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