Биография

Популярный российский актер Алексей Маслодудов родился 4 октября 1984 года в городе Саянске Иркутской области. После окончания школы Алексей поступил в Иркутское театральное училище, которое окончил в 2004 году. В это же время актер начинает работать в Театре Михаила Рощина и Алексея Казанцева. С 2008 года стал активно сниматься в кино. На данный момент на счету молодого актера уже более 20 работ в разных фильмах и сериалах. Во время своей работы театральным актером у Алексея Маслодумова было много ролей, в том числе в таких спектаклях, как «Герой», «Алконовеллы», «Шум», «Свадьба с генералом» и другие. Первой работой в кино стала небольшая роль в остросюжетном криминальном сериале «Глухарь», далее последовал ряд ролей Алексей Маслодумова в фильмах и сериалах, таких как «Пятница, 12», «Слово женщине», «Борцу не больно» и, конечно же, нашумевший сериал «Школа», в котором Алексей сыграл роль одного из школьников. Скандальный проект дал путевку в жизнь многим молодым актерам, и Алексей не стал исключением. На данный момент артист продолжает активно сниматься в кино- и телесериалах. Недавние фильмы с его участием – «Притяжение», «Спайс бойз».