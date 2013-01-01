Диалоги
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Диалоги (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, Диалоги
Драмы92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Драматический альманах от продюсера фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергея Сельянова. Иногда привычный диалог с близким человеком становится самым сложным разговором в жизни. Звезды российского кинематографа – Евгений Стычкин, Владимир Меньшов, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Ольга Сутулова и Агния Кузнецова – разыгрывают пять не связанных между собой историй, в которых главные герои через диалог пытаются понять себя и найти свое место в этом мире. Фильм «Диалоги», рассказывающий о неподдельных человеческих эмоциях, можно смотреть на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb