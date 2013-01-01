Диалоги (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Драматический альманах от продюсера фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергея Сельянова. Иногда привычный диалог с близким человеком становится самым сложным разговором в жизни. Звезды российского кинематографа – Евгений Стычкин, Владимир Меньшов, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Ольга Сутулова и Агния Кузнецова – разыгрывают пять не связанных между собой историй, в которых главные герои через диалог пытаются понять себя и найти свое место в этом мире. Фильм «Диалоги», рассказывающий о неподдельных человеческих эмоциях, можно смотреть на Wink.



Диалоги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.