Диалоги (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, Диалоги
Драмы92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Драматический альманах от продюсера фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергея Сельянова. Иногда привычный диалог с близким человеком становится самым сложным разговором в жизни. Звезды российского кинематографа – Евгений Стычкин, Владимир Меньшов, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Ольга Сутулова и Агния Кузнецова – разыгрывают пять не связанных между собой историй, в которых главные герои через диалог пытаются понять себя и найти свое место в этом мире. Фильм «Диалоги», рассказывающий о неподдельных человеческих эмоциях, можно смотреть на Wink.
Диалоги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИВРежиссёр
Ира
Волкова
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АЮАктёр
Алексей
Юдников
- Актриса
Агния
Кузнецова
- РААктёр
Роман
Артемьев
- Актёр
Алексей
Маслодудов
- СОАктёр
Сергей
Овчинников
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ИВСценарист
Ира
Волкова
- КССценарист
Константин
Стешик
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ИВМонтажёр
Ира
Волкова
- ЛЭКомпозитор
Людовико
Эйнауди