Биография

Алексей Леонидович Юдников – российский и украинский актер родом из Киева. День рождения: 14 ноября 1973 г. После школы будущий актер Алексей Юдников поступил в РАТИ-ГИТИС, который успешно окончил в 1999 г. под руководством Марка Захарова. Выпускника охотно приглашали в свои постановки ведущие театры столицы, он участвовал в телевизионных шоу в качестве ведущего. Долгое время артист плодотворно сотрудничает с известным художником Александром Петлюрой. Впервые на съемки актер попадает в 2001 г. в эпизод телесериала «FM и ребята» Ольги Перуновской. В главной роли зрители его встречают уже в 2014 году в детективе Александра Соловьева «На одном дыхании». Этот фильм Алексея Юдникова стал одним из промежуточных стартов его успешной кинокарьеры. Приглашения на съемки следуют с завидной регулярностью. Так, в 2017 г. зрители могут видеть артиста в комедийном сериале Олега Фомина с говорящим названием «Вы все меня бесите», где он работает с такими звездами современного кино, как Светлана Ходченкова и Николай Фоменко. В 2020 году он успел принять участие в нескольких проектах, но особо интересна роль Алексея Юдникова в комедии Ильи Хотиненко «Настоящее будущее».