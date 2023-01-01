Биография

Ольга Кавалай-Аксенова — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 18 февраля 1987 года. В подростковые годы посещала театральную студию, поэтому с выбором вуза проблем не было. После получения аттестата прошла отбор в Высшее театральное училище имени Щепкина. Окончив вуз, начала служить в театре «Сфера». Несколько лет активно дублировала фильмы: ее голосом говорят персонажи картин «Джон Уик», «Шрэк навсегда», «Черный лебедь», «Турист», «Секс по дружбе». Сегодня в фильмографии Ольги Кавалай-Аксеновой — более 90 работ. Ее можно встретить в сериалах «Раскол», «Триггер», «Алиби», комедиях «Фагот» и «Москва, я терплю тебя», семейной ленте «Клад». В 2022 году снялась в детективной драме «Фишер».