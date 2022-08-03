Вроде бы жизнь провинциальной девушки Лены вполне удалась: успешная телеведущая с красивым обеспеченным мужем, имеет уважение окружающих. Но это все только фасад, потому что нельзя стать счастливой, отказавшись от настоящей любви и собственного ребенка в угоду карьере и славе. И вот теперь, чтобы найти себя прежнюю, ей необходимо вернуться назад, вновь завоевать любимого и стать настоящей матерью. А еще ей предстоит узнать правду, которую от нее скрывали столько лет…

