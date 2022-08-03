А снег кружит...
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А снег кружит...

А снег кружит... (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, А снег кружит...
Драма183 мин18+

О фильме

Вроде бы жизнь провинциальной девушки Лены вполне удалась: успешная телеведущая с красивым обеспеченным мужем, имеет уважение окружающих. Но это все только фасад, потому что нельзя стать счастливой, отказавшись от настоящей любви и собственного ребенка в угоду карьере и славе. И вот теперь, чтобы найти себя прежнюю, ей необходимо вернуться назад, вновь завоевать любимого и стать настоящей матерью. А еще ей предстоит узнать правду, которую от нее скрывали столько лет…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
183 мин / 03:03

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «А снег кружит...»