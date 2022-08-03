А снег кружит... (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.02012, А снег кружит...
Драма183 мин18+
О фильме
Вроде бы жизнь провинциальной девушки Лены вполне удалась: успешная телеведущая с красивым обеспеченным мужем, имеет уважение окружающих. Но это все только фасад, потому что нельзя стать счастливой, отказавшись от настоящей любви и собственного ребенка в угоду карьере и славе. И вот теперь, чтобы найти себя прежнюю, ей необходимо вернуться назад, вновь завоевать любимого и стать настоящей матерью. А еще ей предстоит узнать правду, которую от нее скрывали столько лет…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ВТРежиссёр
Владимир
Тумаев
- ЮКАктриса
Юлия
Кадушкевич
- СЗАктёр
Сергей
Загребнев
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- ВБАктёр
Виктор
Балабанов
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- НВАктриса
Наталья
Волчек
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабачук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ГКПродюсер
Галина
Каданцева
- АБПродюсер
Александр
Бабарыкин
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ИГХудожница
Инна
Грибова
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Гарькуша
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев