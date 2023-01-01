Биография

Виктор Балабанов — актер театра и кино. На его счету множество ролей в театральных постановках, а также более 100 работ в кинематографе. Будущий актер родился в Чкалове в 1952 г. Получив среднее образование, поступил в Иркутское театральное училище, обучение проходил на курсе знаменитого артиста Виталия Венгера. В 1978 г. юноша стал дипломированным актером. Первые роли Виктор Балабанов исполнил на сцене Оренбургского областного драматического театра им. Горького, где проработал один год. Затем в течение пяти лет он играл в городском драматическом театре Сарапула. В дальнейшем актер сотрудничал с разными театральными заведениями Кустаная, Оренбурга и Москвы, сыграл разноплановые роли в большом количестве постановок. В кино актер начал сниматься в 1991 году. Дебютным фильмом Виктора Балабанова стала историческая драма «Ближний круг», в которой он сыграл Молотова. С 2006 года артист снимался в сериалах «Молодые и злые», «Трое сверху», «Национальное достояние», «Атлантида», «Час Волкова», «Братья-детективы», «Адвокат 6», «Глухарь 2», «Шахта», «Маруся». Наиболее заметные роли он исполнил в лентах «Склифосовский», «ЧС», «Две зимы и три лета», «Солдаты. Снова в строю», «С чего начинается Родина» и «Забытое преступление».