Тайна амулета (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Семейное фэнтези о молодых взрослых, превращенных в детей, – с элементами славянской мифологии и Ириной Пеговой в роли птицы Гамаюн. Совершенно случайным образом блогер Макс, ученый Кеша и фермерша Сияна оказываю�тся вместе в таинственной пещере. Там незнакомцев встречает крылатая волшебница, которая рассказывает им о магическом амулете, украденном коварным мэром. Герои не воспринимают эту историю всерьез, но наутро просыпаются в облике детей и понимают, что снова стать взрослыми смогут только, если помогут кудеснице вернуть чудодейственный талисман. Удастся ли им это, можно узнать, если смотреть фильм «Тайна амулета» 2022 онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Фэнтези
Рейтинг
- ЕБРежиссёр
Елена
Бычкова
- АПАктёр
Александр
Пацевич
- РКАктёр
Роман
Коваль
- Актёр
Евгений
Зарубин
- АТАктёр
Алексей
Трофимов
- МПАктёр
Макар
Пусторамов
- ДМАктёр
Дмитрий
Мигунов
- ИВАктриса
Ирина
Вилкова
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- КНСценарист
Ксения
Набойченко
- ИДСценарист
Ирина
Демина
- ИДПродюсер
Ирина
Демина
- АЛПродюсер
Анастасия
Левина
- ТБПродюсер
Тимофей
Бородин
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тальков
- ДМХудожница
Дарья
Мартынова
- АКМонтажёр
Александр
Карпов
- АТОператор
Артём
Тарасенков
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных
- Композитор
Дмитрий
Селипанов