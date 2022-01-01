Тайна амулета (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семейное фэнтези о молодых взрослых, превращенных в детей, – с элементами славянской мифологии и Ириной Пеговой в роли птицы Гамаюн. Совершенно случайным образом блогер Макс, ученый Кеша и фермерша Сияна оказываю�тся вместе в таинственной пещере. Там незнакомцев встречает крылатая волшебница, которая рассказывает им о магическом амулете, украденном коварным мэром. Герои не воспринимают эту историю всерьез, но наутро просыпаются в облике детей и понимают, что снова стать взрослыми смогут только, если помогут кудеснице вернуть чудодейственный талисман. Удастся ли им это, можно узнать, если смотреть фильм «Тайна амулета» 2022 онлайн в видеосервисе Wink.



Тайна амулета смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.