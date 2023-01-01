Биография

Роман Артемьев – российский актер, сценарист и режиссер родом из города Глазов в Удмуртии. День рождения: 17.04.1980 г. Профессиональное образование будущий актер Роман Артемьев получил во ВГИКе. Он успешно получил диплом в 2003 году под руководством народного артиста А. В. Баталова. В настоящее время выступает на сцене театра «Белорусский вокзал» на улице Лесной в Москве. Первый фильм Романа Артемьева – короткометражка Юлии Колесник «Прогулка» (2002 г.). Наиболее известна роль Романа Артемьева – «Василий Мельников» в историческом детективе «Господа-товарищи» (2014 г.). К 2020 г. он снялся в 15 фильмах, решив в дальнейшем попробовать свои силы в качестве сценариста и режиссера. Первые несколько пробных фильмов по его сценариям – это короткометражки молодых режиссеров, а в 2014 г. он вошел команду сценаристов мелодрамы «Куприн. Впотьмах» Андрея Эшпая. Совместно с Михаилом Яровиком он написал сценарий к комедии «Человек из будущего» (2016 г.), с ним же и выступил в качестве режиссера. В 2020 г. начались съемки мультфильма «Кощей. Похититель невест», сценарий к которому Роман Артемьев написал совместно с Инной Евланниковой, а также стал режиссером съемок.