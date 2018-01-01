Биография

Саша Лусс — актриса и топ-модель. Родилась в Магадане 6 июня 1992 года. В детстве посещала спортивные кружки и балетную школу, активно участвовала в танцевальных конкурсах, пока не получила травму. В 13 лет мама отвела девушку в модельное агентство, а уже в пятнадцать Саша дебютировала на подиуме. Девушку заметили агентства, стали приглашать на показы и в рекламу. После участия в готическом рекламном проекте Bohemique на Сашу обратил внимание один из самых известных модельеров в мире Карл Лагерфельд и пригласил на показ Chanel Paris — Bombei. Потом последовал контракт с Dior и другими ведущими брендами в мире моды. На данный момент модель обучается в Кембридже, изучает гуманитарные науки. Саша Лусс начала актерскую карьеру в 2017 году в кино «Валериан и тысячи планет» Люка Бессона, где сыграла роль инопланетной принцессы Лайхо-Мина. Лента не была коммерчески успешной, но получила одобрение со стороны зрителей. Сотрудничество с режиссером продолжилось в его шпионском экшен-триллере «Анна» — в нем модель получила уже главную роль. В 2022 году актриса снялась в фильме «Флирт с дьяволом». Сегодня Саша входит в десяток самых востребованных моделей мира, принимает участие в показах, снимается для известных журналов, не раз появлялась на обложках журналов Vogue в разных странах.