Никто не выжил (фильм, 2012) смотреть онлайн

Бандиты нарываются не на того парня. Похищенный ими заложник сам оказывается маньяком и начинает охоту на своих мучителей. Фильм «Никто не выжил» — кровавый слэшер с Люком Эвансом в главной роли.



В мраке заброшенного дома преступники держат двух случайных заложников — бога�тенькую парочку, которая явно зря остановилась в этом убогом захолустье. Головорезам казалось, что они сорвали большой куш, но их ждал неожиданный поворот. Бандиты обнаруживают, что девушка мертва, а парень пропал. Вскоре последний объявится, чтобы запустить череду жестоких расправ. По телевизору о нем говорят как о серийном убийце, но в этот раз он будет действовать более масштабно и более зверски.



Как его жертвы попытаются спастись? И что он приготовил для них? Расскажет «Никто не выжил», фильм 2012 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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