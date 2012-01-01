Никто не выжил (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Бандиты нарываются не на того парня. Похищенный ими заложник сам оказывается маньяком и начинает охоту на своих мучителей. Фильм «Никто не выжил» — кровавый слэшер с Люком Эвансом в главной роли.
В мраке заброшенного дома преступники держат двух случайных заложников — бога�тенькую парочку, которая явно зря остановилась в этом убогом захолустье. Головорезам казалось, что они сорвали большой куш, но их ждал неожиданный поворот. Бандиты обнаруживают, что девушка мертва, а парень пропал. Вскоре последний объявится, чтобы запустить череду жестоких расправ. По телевизору о нем говорят как о серийном убийце, но в этот раз он будет действовать более масштабно и более зверски.
Как его жертвы попытаются спастись? И что он приготовил для них? Расскажет «Никто не выжил», фильм 2012 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рюхэй
Китамура
- Актёр
Люк
Эванс
- АКАктриса
Аделаида
Клеменс
- ЛТАктёр
Ли
Тергесен
- ДМАктёр
Дерек
Мадьяр
- АОАктриса
Америка
Оливо
- Актёр
Бо
Напп
- ЛШАктриса
Линдси
Шоу
- ЛРАктриса
Лаура
Рэмси
- ГГАктёр
Гэри
Граббс
- ТАктёр
Тайрус
- ГКПродюсер
Гарри
Кнапп
- КНПродюсер
Ками
Нахди
- ЭБПродюсер
Элтон
Брэнд
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- КБХудожница
Клер
Бро
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- ДДКомпозитор
Джером
Диллон