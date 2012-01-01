Никто не выжил
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Никто не выжил

Никто не выжил (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.02012, No One Lives
Триллер, Ужасы82 мин18+
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О фильме

Бандиты нарываются не на того парня. Похищенный ими заложник сам оказывается маньяком и начинает охоту на своих мучителей. Фильм «Никто не выжил» — кровавый слэшер с Люком Эвансом в главной роли.

В мраке заброшенного дома преступники держат двух случайных заложников — богатенькую парочку, которая явно зря остановилась в этом убогом захолустье. Головорезам казалось, что они сорвали большой куш, но их ждал неожиданный поворот. Бандиты обнаруживают, что девушка мертва, а парень пропал. Вскоре последний объявится, чтобы запустить череду жестоких расправ. По телевизору о нем говорят как о серийном убийце, но в этот раз он будет действовать более масштабно и более зверски.

Как его жертвы попытаются спастись? И что он приготовил для них? Расскажет «Никто не выжил», фильм 2012 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никто не выжил»